İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4907
  • EURO
    34,7812
  • ALTIN
    2441.57
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir
Güncel

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili, 'Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir.' dedi.

AA26 Nisan 2024 Cuma 23:10 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'ın konuğu olarak Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu. Dün akşam bazı haber sitelerinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin planlamış bir şey yok" dediği iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söylemişti.

Bu iddiaların ardından Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretini erteledi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • ziyaret

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.