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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt: Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, 'Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz.' ifadelerini kullandı.

AA27 Eylül 2024 Cuma 22:00 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den, Türkevi hakkındaki iddialara yanıt: Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz
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Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci ve Türk diplomatik misyonuyla ilgili de birtakım ithamlarda bulunulmasına ilişkin gelişmelere yazılı yanıt verdi.

"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Sözcü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.

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