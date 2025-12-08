Bakanlıktan Suriye'nin 8 Aralık Hürriyet Günü'nün birinci yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye'deki iç savaşın ve Beşşar Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nün yürekten kutlandığı belirtilen açıklamada, "Suriye Hükümeti, son bir senede karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye'nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.