8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esed'siz zaferin 1. yılı... Dışişleri: Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Güncel

Esed'siz zaferin 1. yılı... Dışişleri: Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin ilk yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutlayarak, Türkiye'nin Suriye'de istikrar ve refahın tesisine yönelik desteğini sürdüreceğini bildirdi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 09:33
Esed'siz zaferin 1. yılı... Dışişleri: Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz
Bakanlıktan Suriye'nin 8 Aralık Hürriyet Günü'nün birinci yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

KALICI ADIMLAR

Suriye'deki iç savaşın ve Beşşar Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nün yürekten kutlandığı belirtilen açıklamada, "Suriye Hükümeti, son bir senede karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye'nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

