İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2023 Pazar / 3 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı Trabzon'da temsilcilik açacak
Güncel

Dışişleri Bakanlığı Trabzon'da temsilcilik açacak

Trabzon'un Boztepe mevkiinde bir süredir yapımı devam eden Seyir Terası'nın açılışı bugün yapılan törenle açıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu, “Dışişleri ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Kısa zamanda da büyükelçi atayacaklar. Valimiz ile de konuştuk en kısa sürede yerini ayarlayacağız” dedi.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 16:03 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Trabzon'da temsilcilik açacak
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın Trabzon'da temsilcilik açacağını bildirerek, "Dışişleri ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Kısa zamanda da büyükelçi atayacaklar. Valimiz ile de konuştuk en kısa sürede yerini ayarlayacağız" dedi.

Konuşmasına devam eden Bakan Karaismailoğlu bu önemli eserin şehre değer katacağını ifade ederek, "Trabzon'un bu tür projeleri hak ediyor, yarın da Kanuni Bulvarı'nın önemli kesimini hizmete açacağız. Bu kesimin içinde viyadükleri, 500 metre uzunluğunda Bahçecik Tüneli'nin de yer Erdoğdu, Bahçecik ve Yeni Cuma bağlantısını açacağız. Kanuni Bulvarı'nı bu yıl içerisinde Değirmendere'den sahil boyuna bağladığımızda şehir trafiğine nefes aldıracak, sahil yoluna alternatif olacak önemli projemizin önemli kesimlerini tamamlamış olacağız" dedi.

Ganita Parkı'nın da 30 Nisan'da vatandaşın hizmetine sunulacağını da söyleyen Karaismailoğlu, 1 Mayıs'ta da 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun birinci etabının temelini atacaklarını açıkladı.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TRABZON'DA TEMSİLCİLİK AÇACAK"

Trabzon'da turizm anlamında çok önemli bir adım olacağını ve Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilcilik açacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerimizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığımız Trabzon'da temsilcilik açacak. Dışişleri ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Kısa zamanda da büyükelçi atayacaklar. Valimiz ile de konuştuk yerini en kısa sürede ayarlayacağız. Gelişen turizm sektörü için önemli çalışmaları hep beraber burada yöneteceğiz, geliştireceğiz. Şehrimiz gelişmeye çok müsait. Bütün uluslararası koridorların buluştuğu, Trabzon Limanı ile birlikte, 3 Mayıs'ta açılışını yapacağımız Zigana Tüneli ile birlikte Basra Körfezi'ne bağlantı sağlanacak. Yeni Tarihi İpek Yollarından bahsediyoruz. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Trabzon'a yakışır, denize dolgu ve dünyanın en güzel havalimanına bu yıl başlamayı hedefledik. Karayolu bağlantılarını güçlendirirken, demiryolu ve kent içi raylı sistemler için önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.