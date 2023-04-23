Dışişleri Bakanlığı Trabzon'da temsilcilik açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın Trabzon'da temsilcilik açacağını bildirerek, "Dışişleri ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Kısa zamanda da büyükelçi atayacaklar. Valimiz ile de konuştuk en kısa sürede yerini ayarlayacağız" dedi.

Konuşmasına devam eden Bakan Karaismailoğlu bu önemli eserin şehre değer katacağını ifade ederek, "Trabzon'un bu tür projeleri hak ediyor, yarın da Kanuni Bulvarı'nın önemli kesimini hizmete açacağız. Bu kesimin içinde viyadükleri, 500 metre uzunluğunda Bahçecik Tüneli'nin de yer Erdoğdu, Bahçecik ve Yeni Cuma bağlantısını açacağız. Kanuni Bulvarı'nı bu yıl içerisinde Değirmendere'den sahil boyuna bağladığımızda şehir trafiğine nefes aldıracak, sahil yoluna alternatif olacak önemli projemizin önemli kesimlerini tamamlamış olacağız" dedi.

Ganita Parkı'nın da 30 Nisan'da vatandaşın hizmetine sunulacağını da söyleyen Karaismailoğlu, 1 Mayıs'ta da 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun birinci etabının temelini atacaklarını açıkladı.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TRABZON'DA TEMSİLCİLİK AÇACAK"

Trabzon'da turizm anlamında çok önemli bir adım olacağını ve Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilcilik açacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerimizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığımız Trabzon'da temsilcilik açacak. Dışişleri ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Kısa zamanda da büyükelçi atayacaklar. Valimiz ile de konuştuk yerini en kısa sürede ayarlayacağız. Gelişen turizm sektörü için önemli çalışmaları hep beraber burada yöneteceğiz, geliştireceğiz. Şehrimiz gelişmeye çok müsait. Bütün uluslararası koridorların buluştuğu, Trabzon Limanı ile birlikte, 3 Mayıs'ta açılışını yapacağımız Zigana Tüneli ile birlikte Basra Körfezi'ne bağlantı sağlanacak. Yeni Tarihi İpek Yollarından bahsediyoruz. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Trabzon'a yakışır, denize dolgu ve dünyanın en güzel havalimanına bu yıl başlamayı hedefledik. Karayolu bağlantılarını güçlendirirken, demiryolu ve kent içi raylı sistemler için önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu.