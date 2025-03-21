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Dışişleri Bakanlığı: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ülkemizce inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz' denildi.

İHA21 Mart 2025 Cuma 18:49 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz. Gazze'de sivillere sağlık hizmeti sunan bir hastanenin kasten hedef alınması, İsrail'in Gazze'yi yaşanamaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçasıdır. Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz. Başta Netanyahu olmak üzere, Filistin'de yaşanan soykırımın tüm sorumluları, er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerine yer verildi.

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