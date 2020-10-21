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Dışişleri'nden Yemen'deki Türk Kızılay yetkilisine silahlı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı: 'Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

DHA21 Ekim 2020 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:25
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Dışişleri Bakanlığı'nca Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Bu elim hadiseden ötürü Ali Can Budak’a acil şifalar, tüm Türk Kızılay camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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