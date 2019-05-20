28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0689
  • 6,7741
  • 248.966
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 78 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile gerçekleştirilen sınavlarda FETÖ üyelerince, FETÖ üyesi adaylar lehine usulsuzluk yapıldığı isnatlarına ilişkin sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturma kapsamında, 2010 - 2011 - 2012 - 2013 yılları Aday Meslek Memurluğu sınavlarına istinaden ataması yapılan 275 şahıs bulunduğu, bu şahıslardan 249'u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporları,ankesörlü telefonlar ile örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimi ile irtibatları, bylock kullanıcısı olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS KPDS gibi sınavlara ilişkin olarak düzenlenen olağan dışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edilerek, 20/05/2019 tarihinde Ankara ve diğer 42 ilde şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına yönelik operasyon başlatılmış olup 78 şüpheli yakalanmış diğer şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce çalışmalar devam etmektedir."

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

AK Parti ilçe başkanlığına EYP’li saldırı

AK Parti ilçe başkanlığına EYP’li saldırı

Taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale etti

Taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale etti

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

PKK'dan çöküş itirafı! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'dan çöküş itirafı! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Bakan Soylu: Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş

Bakan Soylu: Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş

Avrupa'da tehlikeli görüntü: Süper Güç olacağız

Avrupa'da tehlikeli görüntü: Süper Güç olacağız

Terim'den şampiyonluk sözleri: Alnımızın teriyle...

Terim'den şampiyonluk sözleri: Alnımızın teriyle...
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Final kararından sonra ilk kez konuştu

Final kararından sonra ilk kez konuştu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Milyonlara güzel haber: 2 bin 572 liraya çıkıyor

Milyonlara güzel haber: 2 bin 572 liraya çıkıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA