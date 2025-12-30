İSTANBUL 14°C / 3°C
Güncel

Dışişleri Bakanlığı'nda performans dönemi başladı

Dışişleri Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatındaki personelin görev başarısı artık performans sistemiyle ölçülecek. 'Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Aralık 2025 Salı 09:44
Dışişleri Bakanlığı'nda performans dönemi başladı
Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görevli personele yönelik performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin iş verimlilikleri ile mesleki yetkinliklerini, belirlenmiş dönemler ve formlar aracılığıyla değerlendirmek suretiyle bireysel ve kurumsal verimliliğe katkı sağlanmasına yönelik performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, performans değerlendirmesi, görev, ünvan ve teşkilat yapısına göre tek ya da iki amir tarafından yılda bir kez yapılır.

Personel, değerlendirme dönemi içerisinde en az altı ay süreyle fiilen maiyetinde çalıştığı son performans değerlendirme amiri/amirleri tarafından değerlendirilir ve son ünvan dikkate alınmak suretiyle performans değerlendirme formu atanır.

Sorumluluk ve gizlilik kapsamında performans değerlendirme formlarının doldurulması ve sonuçlarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgenin gizli tutulması esas olup, ilgisi olmayan kişilerle paylaşılamaz. Performans değerlendirme sonuçları, değerlendirilen personel, birim amiri ve değerlendirme amirlerinin erişimine açılır.

Performans değerlendirme amirlerinin, belirtilen süreler içerisinde, hukuken kabul edilebilir mazereti olanlar hariç, kontrol ve değerlendirme işlemlerini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.

