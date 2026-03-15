İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019'da meydana gelen menfur terör saldırısının yedinci yıl dönümünü anarak Türkiye'nin, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası işbirliğine katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

AA15 Mart 2026 Pazar 14:45
ABONE OL

Bakanlıktan, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019'da meydana gelen menfur terör saldırısının yedinci yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanları hedef alan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddete karşı uluslararası toplumun ortak ve güçlü bir duruş sergilemesinin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'nün insan onuruna karşı işlenen her türlü suçla mücadelede ortak bir sorumluluğu da hatırlattığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası işbirliğine katkı sağlamayı sürdüreceği kaydedildi.

  • terör saldırısı
  • uluslararası işbirliği
  • ırkçılık mücadelesi

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.