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Türkiye'den '1915' tepkisi: Hiçbir hükmü yoktur

Bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, '1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 19:35 - Güncelleme:
Türkiye'den '1915' tepkisi: Hiçbir hükmü yoktur
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar ve girişimlerin hiçbir hükmü olmadığını vurgulandı.

Açıklamada, "Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

ORTAK TARİH KOMİSYONU KURULMASI ÖNERİSİ

Türkiye'nin küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açtığını ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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