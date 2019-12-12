Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki
Dışişleri Bakanlığı: '(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür'
- AA
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür"
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