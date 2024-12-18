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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert tepki: Haklı politikalarımız gözardı edilmiştir

Dışişleri Bakanlığı: (AB Genel İşler Konseyi Sonuçlarına ilişkin) AB'nin ülkemizin iç siyasi dinamikleri konusundaki değerlendirmelerini reddediyoruz. Bu görüşler, nesnellikten uzak ve tek taraflı bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır.

DHA18 Aralık 2024 Çarşamba 19:51 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert tepki: Haklı politikalarımız gözardı edilmiştir
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Dışişleri Bakanlığı: (AB Genel İşler Konseyi Sonuçlarına ilişkin) AB'nin ülkemizin iç siyasi dinamikleri konusundaki değerlendirmelerini reddediyoruz. Bu görüşler, nesnellikten uzak ve tek taraflı bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır.

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygıları ve haklı politikaları gözardı edilmiştir. AB'nin Kıbrıs Rum tarafının sözcülüğünü yapması ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını gözardı etmesinin, Ada'da çözüme ulaşılmasının önündeki en büyük engel olduğunu hatırlatıyoruz.

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