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Dışişleri Bakanlığından, AfB Komisyon Başkanlığı'na seçilen Yusuf'a tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği (AfB) 38. Asamblesi kapsamında yapılan seçimler neticesinde AfB Komisyon Başkanlığına seçilen Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ve AfB Komisyonunun yeni üyeleri için tebrik mesajı yayımladı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 22:54 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından, AfB Komisyon Başkanlığı'na seçilen Yusuf'a tebrik mesajı
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Bakanlık, AfB 38. Asamblesi kapsamında yapılan seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, seçimler neticesinde AfB Komisyon Başkanlığına seçilen Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ve AfB Komisyonu'nun yeni üyeleri tebrik edildi.

YAKIN İŞBİRLİĞİ MESAJI

AfB'nin stratejik ortağı olan Türkiye'nin, ilerleyen dönemde de yakın işbirliği içinde çalışacağı ve Afrika'nın 2063 Gündemi'ni hayata geçirmesine katkı sağlamaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu vesileyle, görev süresinin sonuna gelen Komisyon Başkanı Musa Faki Mahamat'a Türkiye-AfB ortaklığının güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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