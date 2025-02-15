Dışişleri Bakanlığından, AfB Komisyon Başkanlığı'na seçilen Yusuf'a tebrik mesajı

Bakanlık, AfB 38. Asamblesi kapsamında yapılan seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, seçimler neticesinde AfB Komisyon Başkanlığına seçilen Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ve AfB Komisyonu'nun yeni üyeleri tebrik edildi.

AfB'nin stratejik ortağı olan Türkiye'nin, ilerleyen dönemde de yakın işbirliği içinde çalışacağı ve Afrika'nın 2063 Gündemi'ni hayata geçirmesine katkı sağlamaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu vesileyle, görev süresinin sonuna gelen Komisyon Başkanı Musa Faki Mahamat'a Türkiye-AfB ortaklığının güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.