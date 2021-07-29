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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Afganistan'a 'başsağlığı' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve ağır sonuçlara yol açan sel felaketi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

DHA29 Temmuz 2021 Perşembe 23:41 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:42
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve ağır sonuçlara yol açan sel felaketi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Nuristan vilayetinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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