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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı: '(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık çok daha vahim boyutlara ulaşacaktır'
AA
20 Şubat 2020 Perşembe14:25 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:25
Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı
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