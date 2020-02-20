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Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı: '(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık çok daha vahim boyutlara ulaşacaktır'

AA20 Şubat 2020 Perşembe14:25 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:25

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

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