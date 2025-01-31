Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini 31 Ocak 2025 tarihinde aldığı 2771 sayılı kararla 1 yıl daha uzatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"FAALİYETLERİN DEVAMI İÇİN HUKUKİ BİR ZEMİNİN SÜRATLE TESİSİNİN ELZEM OLDUĞUNU VURGULUYORUZ"

BM Barış Gücü'nün faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin tesis edilmesinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır. BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin münhasıran KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiğini hatırlatıyor, anılan faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin süratle tesisinin elzem olduğunu vurguluyoruz. KKTC tarafının bu çerçevede atacağı adımlara tam destek vereceğimizin altını çiziyoruz" denildi.

"KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM ANCAK SAHADAKİ GERÇEKLER TEMELİNDE BULUNABİLİR"

Kıbrıs Adası'nda kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak sahadaki gerçekler temelinde olabileceği vurgulanan açıklamada, "Diğer yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin Barış Gücü'nün görev süresini uzatan bu yılki kararında da raf ömrü tükenmiş ve muhtemel bir çözüm bağlamında gündemden düşmüş olan çözüm modellerine atıfta bulunma ısrarını sürdürmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak sahadaki gerçekler temelinde bulunabilir. BM Güvenlik Konseyi'ni bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.