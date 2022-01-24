Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'da yaşanan 'darbe girişimi' hakkında açıklama

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:10 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:29

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, dost ve kardeş Burkina Faso'nun anayasal düzeniyle toplumsal barış ve istikrarının bozulmaması temenni edilerek, Türkiye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Burkina Faso'nun yanında olacağı vurgulandı.

- Olaylar, dün sabah başladı

Ülkede dün sabah, Vagadugu'daki iki askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

Hükümet, darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.

Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.

Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı. Bunun üzerine ülke çapında, ikinci bir emre kadar 20.00-05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, eğitime de 2 gün ara verilmişti.

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Kabore'nin evinin etrafında silah sesleri duyulmuş ve Kabore'nin alıkonulduğu öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Kabore ise gün içinde resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini ve böyle zamanlarda demokratik kazanımlara sahip çıkmak gerektiğini vurgulayarak, "Silahlarına sarılanları toplumun yüksek yararı için silahlarını bırakmaya davet ediyorum. Anlaşmazlıklarımızı birbirimizi dinleyerek ve diyalog yoluyla çözmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da askere "kışlana dön" çağrısı yaparak dün başlayan darbe girişiminin neden olduğu durumun büyük bir endişeyle izlendiği belirtmişti.