İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Eylül 2020 Çarşamba / 14 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3903
  • EURO
    8,7439
  • ALTIN
    463.138
  • BIST100
    1083.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığından Charlie Hebdo'ya kınama
Güncel

Dışişleri Bakanlığından Charlie Hebdo'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz.' dedi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:00 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 17:00
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.