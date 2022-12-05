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Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken ''Türk kahvesi'' paylaşımı: Tüm dünyada dostluklara vesile oluyor

Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, 'Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor.' ifadeleri kullanıldı.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 19:18 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken ''Türk kahvesi'' paylaşımı: Tüm dünyada dostluklara vesile oluyor
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Dışişleri Bakanlığından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.

5 ARALIK DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

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