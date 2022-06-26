Dışişleri Bakanlığından Ekvator'a yönelik seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Ekvator'a yönelik seyahat uyarısı yapıldı.

Ülkede son dönemde meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle Ekvator hükümetinin 18 Haziran'da Pichincha, Cotopaxi ve Imbabura eyaletlerinde 30 gün süreyle olağanüstü hal ilan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu çerçevede halen Ekvator'da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Kito Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri, kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları ve müteyakkız bulunmaları önem taşımaktadır."

Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğine +593 2 333 1742 (santral) ve + 593 98 612 1734 (acil durum) numaralı telefonlardan ve "[email protected]" e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecekleri belirtildi.

