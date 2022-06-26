İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2022 Pazar / 27 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8853
  • EURO
    17,8334
  • ALTIN
    992.103
  • BIST100
    2554.08
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığından Ekvator'a yönelik seyahat uyarısı
Güncel

Dışişleri Bakanlığından Ekvator'a yönelik seyahat uyarısı

Türkiye, Ekvator'da yaşayan veya bu ülkeye gidecek Türk vatandaşlarına kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallelerden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

AA26 Haziran 2022 Pazar 20:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Ekvator'a yönelik seyahat uyarısı yapıldı.

Ülkede son dönemde meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle Ekvator hükümetinin 18 Haziran'da Pichincha, Cotopaxi ve Imbabura eyaletlerinde 30 gün süreyle olağanüstü hal ilan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede halen Ekvator'da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Kito Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri, kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları ve müteyakkız bulunmaları önem taşımaktadır."

Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğine +593 2 333 1742 (santral) ve + 593 98 612 1734 (acil durum) numaralı telefonlardan ve "[email protected]" e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecekleri belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.