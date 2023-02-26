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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hocalı Katliamı'nın 31. yıldönümü mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 31. yılına ilişkin, 'tarihe kara leke olarak geçen bu insanlık suçunu lanetlediklerini' bildirdi.

AA26 Şubat 2023 Pazar 11:47 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hocalı Katliamı'nın 31. yıldönümü mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde 613 masum Azerbaycan vatandaşının katledildiği ve yüzlercesinin yaralandığı anımsatıldı.

Binden fazla kişinin Ermenistan güçlerince esir alındığı belirtilen açıklamada, katliamda kaybolanların akıbetinin bugün dahi halen aydınlatılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "31 yıl önce Hocalı'da katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını bugün de yüreğimizde hissediyoruz. Tarihe kara leke olarak geçen bu insanlık suçunu lanetliyoruz. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Can Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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