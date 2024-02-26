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Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı'nın 32'nci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 32'nci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

IHA26 Şubat 2024 Pazartesi 08:20 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı'nın 32'nci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı tarafından Hocalı Katliamı'nın 32'nci yılı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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