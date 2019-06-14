26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8847
  • 6,5992
  • 253.696
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığından 'ifade özgürlüğü' paylaşımı

Dışişleri Bakanlığından, 'Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasanın teminatı altında olduğu ancak bu hakkın gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine cevaz vermeyeceği' bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasal teminat altında olduğu vurgulandı. Mesajda, "Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez." ifadesi kullanıldı.
 
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin mesajı
 
Dışişleri Bakanlığının mesajından birkaç saat önce ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, "İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır." paylaşımı yapılmıştı.

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu

Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu

'Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz'

'Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz'

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Suudi bakan terör örgütü PKK/YPG'ye destek istedi

Suudi bakan terör örgütü PKK/YPG'ye destek istedi

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde: Affedildi

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde: Affedildi

Kent merkezine indiler

Kent merkezine indiler

Yeni Akit yazarına çirkin saldırı

Yeni Akit yazarına çirkin saldırı
 

POPÜLER HABERLER

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Çarpıcı açıklama: Havada uçuşan cisimler gördük

Çarpıcı açıklama: Havada uçuşan cisimler gördük

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA