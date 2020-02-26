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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

26 Şubat 2020 Çarşamba13:20 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:38

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bakanlık tarafından yayımlanan uyarıda şu ifadelere yer verildi: 

"Irak’ta Koronavirüsü (COVID-19) vakalarının sayısı ülke çapında artış eğilimindedir.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Irak’ın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri, Irak’a seyahat etmeleri halinde vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur.

Irak’ta ikamet eden veya Irak’a seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz ile Irak ulusal makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür"

İTALYA İÇİN SEYAHAT UYARISI

"İtalya’da Koronavirüs (COVID-19) vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlenmektedir.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça, İtalya’nın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur.

Öte yandan, İtalya’da ikamet eden veya bu ülkeye seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuz ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür"

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