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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığından, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği yönündeki seçim vaadine ilişkin, 'Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez.' açıklaması yapıldı. Ayrıca açıklamada 'Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz.' denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Ürdün Vadisi’nin ilhakına yönelik vaatlerine sert tepki gösterdi.
 
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
"İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, ‪17 Eylül’de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail’in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez."
 
"Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz."
 
"Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti’nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir."

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