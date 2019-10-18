21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7966
  • 6,47
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığından 'kimyasal silah' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar hakkında, 'Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır.' açıklamasında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sözcü Aksoy, iddialara ilişkin soruya verdiği yazılı cevapta, bazı uluslararası basın organlarında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığının görüldüğünü anımsattı.
 
İddiaları terör örgütünce yapılan "alçakça iftiralar" olarak niteleyen Aksoy, Türkiye'nin bu iddiaları kategorik şekilde reddettiğini kaydetti.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmadığının altını çizen Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
 
"Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz.  Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Ülkemiz, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşme'ye (KSS) 1997 yılından beri taraftır. Türkiye ayrıca, yayılmanın önlenmesi alanındaki tüm temel uluslararası belgelere taraf ve ihracat kontrol düzenlemelerine üyedir. Bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, iddialar hakkında herhangi bir 'soruşturma' başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaşmıştır."

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

O magandalar yakalandı

O magandalar yakalandı

Nefes kesen maç Galatasaray'ın

Nefes kesen maç Galatasaray'ın

Adil Öksüz davasında istenen cezalar belli oldu

Adil Öksüz davasında istenen cezalar belli oldu

Düşes ve Prens'ten cami ziyareti: Kıyafetleri dikkat çekti

Düşes ve Prens'ten cami ziyareti: Kıyafetleri dikkat çekti

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den Barış Pınarı paylaşımı

MSB´den Barış Pınarı paylaşımı

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız büyüleyici fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız büyüleyici fotoğraflar

Vatan semalarında 38 yıldır nöbetteler

Vatan semalarında 38 yıldır nöbetteler

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA