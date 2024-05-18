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Dışişleri Bakanlığından Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümü sebebiyle anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 18 Mayıs 1994'te Kırım Tatarı vatandaşların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından sürgüne gönderilmesinin 80. yıl dönümünü sebebiyle anma mesajı yayınladı.

IHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümü sebebiyle anma mesajı
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Türkiye'nin, Kırım Tatar halkının her zaman yanında olacağının belirtildiği anma mesajında, "Kırım Tatar Türk halkının 18 Mayıs 1944'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından sürgüne gönderilmesinin 80. yıl dönümünü hüzün ve teessürle hatırlıyoruz. 80 yıl önce bugün, yüz binlerce Kırım Tatarı ana vatanlarından zorla çıkartılarak çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürülmüş; maruz kaldıkları gayriinsani koşullardan dolayı yaşlı, çocuk ve kadın çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. Üzerinden 80 yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar halkının gasp edilen hakları iade edilmemiş, acıları dinmemiştir. Kırım'ın hukuk dışı ilhakı yeni acılara kapı aralamıştır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kimliklerinin korunması; güvenlik, refah ve esenliklerinin sağlanması için Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir. 'Çerkes Sürgünü' Türkiye'nin üzüntüyle hatırladığı bir başka trajedidir. Bundan 160 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkasya halkları çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmek zorunda bırakılmış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acılarını paylaşıyor ve hatıralarını saygıyla yad ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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