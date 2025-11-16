İSTANBUL 18°C / 12°C
16 Kasım 2025 Pazar
İLETİŞİM VE KÜNYE

Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo açıklaması

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile AFC/M23 arasında Kapsamlı Barış Anlaşması İçin Doha Çerçevesi'nin imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Haber Merkezi16 Kasım 2025 Pazar 13:49 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo açıklaması
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile AFC/M23 arasında Kapsamlı Barış Anlaşması İçin Doha Çerçevesi'nin imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Söz konusu Çerçeve Anlaşma, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa kalıcı bir çözüm bulunması yönünde önemli bir adım teşkil etmektedir.

Kolaylaştırıcı rol oynayan Katar başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrarına yönelik çabalarını takdirle karşılıyoruz.

Türkiye, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeyi sürdürecektir.

