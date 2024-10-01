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Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması: Vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

1 Ekim 2024 Salı 17:29 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması: Vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

Süreci yürütmek üzere "Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi" tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20'ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir.

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