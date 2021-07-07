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Dışişleri Bakanlığı'ndan Moise'a düzenlenen suikast hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 22:55 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 23:06
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haiti Devlet Başkanının menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, vefatı dolayısıyla Moise'un ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyede bulunuldu.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

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