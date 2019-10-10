Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye ziyareti hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.' denildi.
- İHA
Dışişleri Bakanlığı,"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir." denildi.
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