Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 86 kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "Nijerya'nın Gurara bölgesinde dün (18 Ocak) meydana gelen yakıt tankeri patlaması sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Nijerya'da Meydana Gelen Yakıt Tankeri Patlaması Hk. https://t.co/zPxlbzVGGD pic.twitter.com/a1T2m6S5qK— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 19, 2025