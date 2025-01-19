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Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybeden 86 kişi için taziye mesajı yayımladı.

19 Ocak 2025 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
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Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde dün akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 86 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Nijerya'nın Gurara bölgesinde dün (18 Ocak) meydana gelen yakıt tankeri patlaması sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

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