5 Şubat 2026 Perşembe
  Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Güncel

Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Kwara eyaletinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

5 Şubat 2026 Perşembe 18:42
Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

"Bu menfur saldırıyı güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Nijerya'ya destek olmaya devam edeceği kaydedildi.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.

