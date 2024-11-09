Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Bakanlık, Ketta şehrindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Terör saldırısının "en güçlü şekilde" kınandığı belirtilen açıklamada, Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye'nin, Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.
Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinin Ketta şehrindeki tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı bildirilmişti.