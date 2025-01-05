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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Turbat şehrinde dün düzenlenen terör saldırısına ilişkin kınama metni yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz' dendi.

AA5 Ocak 2025 Pazar 22:33 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama
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Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Turbat'ta dün meydana gelen terör saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

OLAY

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Turbat şehrinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 32 kişi yaralanmıştı.

Pakistan basınına yansıyan görüntülerde, patlama yaşanan seyir halindeki yolcu otobüsünün aniden alev aldığı görülmüştü.

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