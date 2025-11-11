İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2304
  • EURO
    49,0105
  • ALTIN
    5582.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen terör saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı geldi.

AA11 Kasım 2025 Salı 18:56 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen terör saldırısını güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İslamabad'da meydana gelen terör saldırısının güçlü biçimde kınandığı vurgulanarak, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışmasını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.