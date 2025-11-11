Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen terör saldırısını güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.
Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İslamabad'da meydana gelen terör saldırısının güçlü biçimde kınandığı vurgulanarak, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışmasını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.
İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.