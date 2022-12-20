Dışişleri Bakanlığı'ndan Peru'da bulunan Türk vatandaşlarına uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Peru'da bulunan Türk vatandaşlarına uyarı yaptı.

Bakanlığın internet sayfasında "Peru'ya ilişkin seyahat duyurusu" başlığı ile yayınlayan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Peru'da son dönemde meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle, Hükümet tarafından 14 Aralık 2022 tarihinde Peru genelinde 30 gün süreyle olağanüstü hal uygulanmasına karar verilmiştir. Sözkonusu gösterilerde can kayıpları ve yaralanmalar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Sözkonusu gelişmeler ışığında halen Peru'da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Lima Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri, kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları ve müteyakkız bulunmaları önem taşımaktadır.

Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Lima Büyükelçiliğine +51 (1) 204 7000 (santral) ve +51 961 348 698 (acil durum) numaralı telefonlardan ve [email protected] e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.