İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan “Ramform Hyperion” açıklaması: KKTC'nin haklarını destekliyoruz
Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan “Ramform Hyperion” açıklaması: KKTC'nin haklarını destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Norveç bayraklı “Ramform Hyperion” gemisinin Kıbrıs Adası güneyindeki izinsiz faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, KKTC'nin haklı tepkisini desteklediklerini belirtti.

IHA27 Eylül 2025 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan “Ramform Hyperion” açıklaması: KKTC'nin haklarını destekliyoruz
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı, Ada'nın etrafındaki deniz alanları üzerinde de eşit hak sahibidir. Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Kıbrıs Türk halkı adına Ada'nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur.

Bu çerçevede, 'Ramform Hyperion' adlı Norveç bayraklı geminin, Ada'nın güneyindeki ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında icra ettiği izinsiz faaliyetlere dair KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi destekliyoruz.

Bu vesileyle, üçüncü tarafları GKRY'nin uzlaşmaz tutumuna destek olmak yerine diyalog ve iş birliğini teşvik etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.