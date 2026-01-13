İSTANBUL 5°C / 2°C
Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rauf Denktaş paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 14. yılında saygı ve rahmetle andı.

AA13 Ocak 2026 Salı 10:16 - Güncelleme:
Bakanlığın Nsosyal hesabından Denktaş'a ilişkin anma mesajı yayımlandı.

Rauf Denktaş'ın hayatını Kıbrıs meselesine adadığı vurgulanan paylaşımda, Denktaş'ın vefatının 14. yılında saygı ve rahmetle anıldığı ifade edildi.

Mesajda, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Denktaş'ın "Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyorum." sözleriyle kuruluşuna liderlik ettiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin en büyük tezahürü olan KKTC'ye güçlü desteğini her daim sürdüreceği belirtildi.

