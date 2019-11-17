Türkiye'den Rum yönetimine 'bayrak' tepkisi

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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine 'bayrak' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakılmasına ilişkin, 'KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz.' açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
 
KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz.
 
Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendigine de işaret etmektedir.
 
Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz.
 
Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan’ı, BM Genel Sekreteri’nin son raporunda da işaret edilen, Ada’daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz. 

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