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Dışişleri Bakanlığı'ndan sert Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Ülkemiz, hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama/çıkarma faaliyetlerinde bulunmasına, bundan sonra da hiçbir şekilde fırsat vermeyecek, hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.' ifadeleri kullanıldı.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Adası’nın tamamı üzerinde meşru hakları bulunan Kıbrıs Türklerini yok sayarak sınırlandırdığı 7 numaralı sözde münhasır ekonomik bölge parseli için Fransız Total ve İtalyan ENI ile anlaşma imzaladığına dair basında yer alan haberler, tüm uyarılarımıza rağmen GKRY’nin bu konudaki kararlılığımızı idrak edemediğini göstermektedir.
 
7 numaralı sözde ruhsat sahasının bir bölümü, daha önceden de defalarca dikkate getirdiğimiz ve uluslararası kamuoyuyla paylaştığımız üzere, ülkemizin bölgedeki, BM nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı içinde kalmaktadır.
 
Ülkemiz, hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama/çıkarma faaliyetlerinde bulunmasına, bundan sonra da hiçbir şekilde fırsat vermeyecek, hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.
 
GKRY’nin, Kıbrıs Türkleri’nin haklarını gasp etmeyi hedefleyen tek taraflı eylemlerinin, Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrara katkıda bulunmadığı konusundaki güçlü uyarılarımızı yapmayı sürdürüyoruz. Ada’nın hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımına yönelik Kıbrıs Türk tarafınca yapılan öneri halen masadadır. Atılan bu imza, GKRY’nin, Kıbrıs Türk tarafının Ada’daki ve etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki eşit, ayrılmaz hak ve çıkarlarını hiçe sayan sorumsuz tutumunu sürdürmekte maalesef ısrarlı olduğunun kanıtıdır.
 
Bölgeye ilgi duyan şirketleri, GKRY’nin hükümsüz ruhsatlarına dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağı konusunda tekrar uyarıyoruz.
 

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