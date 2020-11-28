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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırılarını kuvvetle kınadı.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 11:55 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:55
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya ve bugün de Abdiaziz bölgesinde düzenlenen terör saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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