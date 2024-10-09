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Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrailli bakana tepki: Türkiye, Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 'İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

9 Ekim 2024 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrailli bakana tepki: Türkiye, Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir.

Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.

İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz.

Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

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