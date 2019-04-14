Türkiye, Sudan yönetiminin sivillere iade edileceği taahhüdünden memnun

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'da sürece ilişkin, "Türkiye, Sudan’da huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ve halkın beklentileri doğrultusunda muteber ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesine büyük önem atfetmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Türkiye, Sudan’da huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ve halkın beklentileri doğrultusunda muteber ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesine büyük önem atfetmektedir.

Bu bağlamda, Askeri Geçiş Konseyi’nin, sürecin toplumun tüm kesimlerinin iştirakiyle yürütüleceği, ülkede güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı ve süreç sonunda yönetimin sivillere iade edileceği yönündeki taahhütleri memnuniyetle not edilmiştir. Bu sürecin süratle tamamlanması temenni edilmektedir.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’ın güvenlik ve istikrarı ile Sudan halkının huzur ve refahı için elinden gelen desteği sağlamaya devam edecektir.