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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: İdlib ve çevresindeki bölgede sükunetin sağlanması Türkiye için önceliklidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: İdlib ve çevresindeki bölgede sükunetin sağlanması Türkiye için önceliklidir

29 Kasım 2024 Cuma 18:30 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: İdlib ve çevresindeki bölgede sükunetin sağlanması Türkiye için önceliklidir
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir.

2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir. Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir.

İdlip'e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur.

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