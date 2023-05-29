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Türk balıkçılara ateş açtılar! Türkiye'den Suriye'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda Suriye Rejimi Güvenlik Güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılmasına ilişkin kınama açıklamasında bulundu. Bilgiç, soruşturmanın takipçisi olacaklarını da ifade etti.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
Türk balıkçılara ateş açtılar! Türkiye'den Suriye'ye kınama
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Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

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