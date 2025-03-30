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Dışişleri Bakanlığından Türkiye'yi hedef alan işgalci İsrail'e sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sivilleri katletmeye devam eden işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Netanyahu Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz' denildi.

AA30 Mart 2025 Pazar 20:48 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından Türkiye'yi hedef alan işgalci İsrail'e sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz
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Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu tutumun, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz paylaşımda bulunmuştu.

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