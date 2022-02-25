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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlara ilişkin yeni duyuru

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının ve birinci derece yakınlarının bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve telefon numarasını duyurdu.

IHA25 Şubat 2022 Cuma 03:26 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 03:29
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız, Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz. [email protected] +90 538 095 88 31" ifadelerini kullandı.

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