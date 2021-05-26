Dışişleri Bakanlığından UNRWA Direktörü'ne İsrail tepkisi

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:10 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:10

Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya yanıtında, "UNRWA Gazze Direktörü'nün, İsrail'in 11 gün boyunca Gazze'ye yönelik sürdürdüğü, 66'sı çocuk 250'den fazla Filistinlinin öldürülmesine ve 2 binden fazlasının yaralanmasına yol açan saldırılarında sivillerin hedef alınmadığı şeklinde basına yansıyan iddialarının yanlış, talihsiz ve son derece tehlikeli" olduğunu belirtti.

Söz konusu saldırılarda UNRWA binalarının ve okullarının büyük ölçüde zarar gördüğünü vurgulayan Bilgiç, bunun, doğrudan UNRWA tarafından yapılan açıklamalarda kayıtlı olduğunu aktardı.

Bilgiç, İsrail'in saldırılarında, Filistinli masum sivillerin yanı sıra okullar, hastaneler, yardım kuruluşları ve medya organları gibi sivil binaların hedef alındığının, bölgede görev yapan uluslararası basın kuruluşları tarafından, başta gerçek zamanlı görüntülerle olmak üzere inkar edilemeyecek şekilde belgelendiğini de belirterek, "Hayatını kaybeden çocuklardan 19'unun UNRWA okullarında öğrenci oldukları da UNRWA'nın saldırılara ilişkin hazırladığı günlük durum raporlarında kayıtlıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Bilgiç, UNRWA'nın Gazze'deki bahse konu görevlisinin açıklamalarının, İsrail'in aşırı, orantısız, ayrım gözetmeyen güç kullanımını göz ardı ederek sahadaki gerçekleri çarpıtmaktan ve Filistin halkının acılarını artırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini kaydetti.

