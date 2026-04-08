  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki: Bu yanlış yoldan geri dönün
Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği müftüleri tanımayarak Lozan Barış Antlaşması'yla teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saydığını belirterek, Yunan makamlarına bu 'yanlış yoldan' geri dönme çağrısında bulundu.

Bakanlık, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülüklerine yönelik uygulamaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği müftüleri tanımayarak, azınlığın Lozan Barış Antlaşması'yla teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Geçen aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, "seçim kisvesi altında dayatılan tayinli müftü" belirleme sürecinin, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle, Yunanistan'ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın "soydaşlara yönelik baskıcı uygulamalarını" sonlandırmasının ikili ilişkileri de olumlu etkileyeceği vurgulanarak, "Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek, Yunanistan'daki Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

